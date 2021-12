Após se machucar no Ba-Vi, Kieza passa por cirurgia no ombro

O atacante Kieza, passou por uma cirurgia no ombro no final da manhã desta segunda-feira, 3, no Hospital da Bahia, em Salvador .

O jogador do Vitória, se machucou aos 20 minutos do primeiro tempo do clássico que aconteceu neste domingo, 2, no estádio Manoel Barradas, ao chocar-se com um jogador do Bahia.

Segundo a Assessoria de Comunicação do Esporte Clube Vitória, Kieza foi submetido a tratamento cirúrgico para luxação acromioclavicular, onde a cirurgia durou aproximadamente uma hora e meia.

Ainda nesta segunda-feira, 3, o jogador passará por uma reavaliação, onde será analisada a sua alta médica. A previsão é que o atacante desfalque o time rubro-negro por aproximadamente três meses.

