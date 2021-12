Após sair do Z-4, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Após vencer o Oeste e sair da zona de rebaixamento da Série B, o elenco do Vitória se reapresentou nesta quarta-feira, 9, na Toca do Leão, e começou a trabalhar visando duelo da próxima sexta-feira, 11, contra o Cuiabá, às 20h30 na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 28° rodada.

Na atividade, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última partida, ficaram apenas na academia do clube. O restante dos jogadores participaram de movimentação em campo reduzido.

Com entorse no tornozelo direito, Felipe Gedoz ficou em tratamento na fisioterapia. Segundo a assessoria do clube, o meia não terá condições de atuar contra o Cuiabá.

Outros desfalques que continuaram no estaleiro são o meia Ruy, com uma lesão no adutor esquerdo, o lateral-esquerdo Capa, contusão no adutor direito, e o volante Rodrigo Andrade, trauma no pé direito.

Para encarar o time mato-grossense, o Vitória viaja no início da tarde de quinta, 10, para o Mato Grosso. Antes, pela manhã, o técnico Geninho comanda o último treinamento.

