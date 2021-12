Após saída de Chamusca, Vitória anuncia Claudio Tencati como novo técnico

O Vitória anunciou nesta terça-feira, 19, a contratação do técnico Cláudio Tencati. O comando do Leão ficou pouco tempo à disposição após a demissão de Marcelo Chamusca na tarde desta segunda-feira, 18.

O treinador, de 45 anos, vem do Atlético-GO e assinou com o rubro-negro baiano até o fim do Campeonato Brasileiro Série B de 2019. Tencati comandou o Londrina durante sete anos consecutivos, conquistando o Campeonato Paranaense em 2014 e a Primeira Liga - torneio amistoso - em 2017.

À frente do Atlético Goianiense, no ano passado, Tencanti acumulou 16 vitórias, 13 empates e 13 derrotas em 42 jogos. O técnico tem passagens também por Cianorte, Paranavaí e sub-20 do Iraty.

adblock ativo