Após rusga com diretoria, Índio está de volta ao Vitória

O drama do atacante Índio em 2012 continua. Após criar um mal-estar com a diretoria do Vitória no início do ano e ser pouco aproveitado pelo América-RN, o jogador está de volta à Toca do Leão.

Com contrato em vigor com o rubro-negro baiano até o final de 2013, o atacante retornou ao clube no início deste ano, após quatro temporadas emprestado ao Gyeongnam e ao Chunnam Dragons, ambos times da Coreia do Sul. Foi pouco aproveitado pelo técnico Toninho Cerezo durante o Campeonato Baiano, e acabou iniciando uma batalha na Justiça contra o Vitória.

Índio entrou com uma ação contra o clube cobrando valores de FGTS, 13º e férias relativos aos quatro anos em que jogou na Coreia do Sul. Acabou criando um mal-estar com a diretoria, que resolveu afastar o atacante do elenco princiapl e, mais tarde, emprestá-lo para outra equipe, no caso, o América-RN.

Sem oportunidade no time potiguar, Índio tentou uma transferência para o Paysandu, da Série C, mas não obteve sucesso: o regulamento da Fifa proíbe que um jogador atue por três times diferentes na mesma temporada. Com isso, acabou retornando para o Leão, onde também não deve ser aproveitado pelo técnico Paulo César Carpegiani.

Se Índio ainda quiser atuar em 2012, terá que buscar seu espaço no time B do Vitória, que atualmente disputa a Copa Governador do Estado. Lá, porém, a concorrência também é grande: contratações recentes do Leão, como Marcelo Nicácio e Marco Aurélio, vêm mantendo a forma no torneio regional. Além deles, promessas da base, como o atacante Alan Pinheiro, também têm o seu espaço no time.

