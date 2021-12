Após revés contra o Londrina, Vitória inicia os trabalhos para encarar o Botafogo

Menos de 24h após a sofrida derrota para o Londrina, na noite de sábado, o Vitória já está de volta aos trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura. Na manhã deste domingo, 27, o grupo rubro-negro se reapresentou para dar início aos treinos visando o Botafogo, pela 8ª rodada do Brasileirão da Série B.

Os jogadores que começaram o confronto diante do Londrina não trabalharam com bola e ficaram apenas com os trabalhos regenerativos. Os demais atletas, após o tradicional aquecimento, realizaram um treinamento tático voltado para o posicionamento.

Logo na sequência, o grupo ainda participou de um coletivo com duração de 60 minutos. As atividades foram encerradas com um treino para aprimorar as jogadas ofensivas e finalização.

O atacante Vico cumpriu mais uma etapa do planejamento elaborado pelos departamentos médico e físico. O jogador se movimentou com a orientação do fisioterapeuta do clube e apresenta uma boa recuperação.

Após a conclusão dos trabalhos, os jogadores foram liberados e, nesta segunda-feira, 28, terão mais uma rodada de treinamentos, após os exames para detecção da Covid-19.

Botafogo e Vitória se enfrentam na quarta-feira, 30, à 21h30, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

