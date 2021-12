Após rescindir com a Ponte Preta, Edno acerta com o Leão

Apesar de a diretoria ter afirmado que, com a chegada do zagueiro Roger Carvalho, o ciclo de contratações estaria encerrado, o Vitória fechou nesta segunda-feira, 25, com seu 23º reforço para esta temporada.

O meia-atacante Edno, que foi dispensado da Ponte Preta como reserva, acertou com o Rubro-Negro e chegaria nesta segunda à capital baiana para, provavelmente, ser apresentado nesta terça, 26.

Segundo o presidente do clube, Carlos Falcão, o atleta de 31 anos vem para suprir a carência do Vitória no setor, apesar do retorno de Escudero.

"Ainda vou conversar com Ney sobre reforços, mas precisávamos desse atleta que atuasse do meio para frente. Analisamos que estamos com dificuldades para fazer gol. Um grande problema era a defesa, que conseguimos arrumar", disse o dirigente.

Ex-jogador de Corinthians e Portuguesa - entre outros -, Edno é meia de origem, mas também pode atuar como homem de área, o que seria útil visto a má fase que vive o centroavante rubro-negro Dinei.

Edno foi reserva no último jogo da Macaca na Segundona, no último sábado. Não evitou a goleada de 3 a 0 diante do América Mineiro, em Belo Horizonte. Apesar de perder vaga entre os titulares, Edno tem uma boa média de gols no time paulista. Em 11 jogos pela Série B, balançou a rede seis vezes.

adblock ativo