Após renuncia de Catharino, Robinson Almeida assume comando do Conselho do Vitória

Continua conturbado o momento político nos bastidores do Vitória. Após o ex-presidente do conselho, não acatar a convocação da assembleia geral extraordinária (AGE), no último sábado, 9, o mesmo renunciou ao cargo faltando pouco menos de sete meses para o fim do seu mandato. Para o seu lugar, assumirá o então deputado estadual, Robinson Almeida (PT).

Em nota, Catharino defendeu o seu posicionamento, alegando que tal atitude geraria uma instabilidade ainda maior para a instituição Esporte Clube Vitória. "Seria muito mais fácil e populista me abster e transferir a responsabilidade para a AGE, mas não conseguiria dormir com minha consciência tranquila", declarou.

Diante dessa situação, o então vice-presidente da chapa, Robinson Almeida, se reunirá com Paulo Catharino para acertar as questões referentes da transição do mandato, onde ficará até as novas eleições, em setembro deste ano.

