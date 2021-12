Após primeiro gol, Élton diz estar bem no Vitória

Nada melhor para um jogador recém chegado num clube do que marcar um gol logo em seu jogo de estreia. Mais novo reforço do ataque rubro-negro, Élton vive exatamente esta sensação.

O jogador, que estreou com gol no triunfo rubro-negro por 2 a 1 sobre o Joinville, na última sexta-feira, 17, no Barradão, disse já se sentir confortável na Toca do Leão.

"Os companheiros, os funcionários e a diretoria me receberam bem. É muito bom para o jogador se sentir em casa, se sentir à vontade no clube. É desse jeito que eu me sinto aqui e acredito que, dentro de campo, isto influenciou muito", afirmou o atacante.

Élton contou ainda que, assim como para a imprensa e para os torcedores, a sua escalação no duelo contra o time catarinense também o surpreendeu.

"Foi uma surpresa. Um dia antes, o Carpegiani tinha me perguntado como eu estava fisicamente. Respondi que 'bem', que só precisava de ritmo de jogo. No dia da partida, depois do almoço, ele conversou comigo, com Tartá e com todo mundo, e definiu a situação", revelou.

