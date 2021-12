Após post polêmico, Vitória apaga publicação e pede desculpas ao Bahia

Após o fim do julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA), ocorrido nesta terça-feira, 27, sobre o último Ba-Vi, o Esporte Clube Vitória retwitou um post polêmico em sua conta oficial do Twitter, que provocava o seu principal adversário, o Bahia. Minutos depois, o post foi apagado e o clube enviou uma nota pedindo desculpas ao tricolor.

Na publicação, o Rubro-Negro retwitou um post da página 'Leão da Toca', onde a mensagem insinuava que o Bahia estava com medo do Vitória, por continuar no Campeonato Baiano 2018.

Como legenda do que foi retwitado, o Vitória escreveu "A fuga das Sardinhas', mas em seguida o post sumiu, e foi publicada uma nota que diz: "O Esporte Clube Vitória vem a público pedir desculpas ao @ECBahia pela publicação desrespeitosa neste perfil. Estamos tomando as medidas necessárias para elucidar o fato. Prezamos pela boa relação institucional e este comportamento não diz respeito às nossas tradições", diz o comunicado.

O Esporte Clube Vitória vem a público pedir desculpas ao @ECBahia pela publicação desrespeitosa neste perfil. Estamos tomando as medidas necessárias para elucidar o fato. Prezamos pela boa relação institucional e este comportamento não diz respeito às nossas tradições. — E.C. Vitória (@ECVitoria) 28 de fevereiro de 2018

adblock ativo