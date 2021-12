Após polêmica, Vitória encara a Juazeirense

Com que cabeça os atletas de Juazeirense e Vitória vão a campo, neste domingo, 10, às 16h, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, em Juazeiro? A pergunta corre todo o estado, afinal uma batalha jurídica envolve o jogo e a competição.

A polêmica gira em torno de Victor Ramos, que está escalado para a partida. Ele estreou em 26 de março, quando o Vitória bateu o Flamengo de Guanambi por 3 a 0 pelas quartas de final. O Rubro-Negro do interior contestou a regularidade do zagueiro, pois o regulamento informa que jogadores oriundos de transferência internacional teriam de aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até 16 de março. O nome de Victor só foi publicado no dia 18, sendo que ele veio emprestado pelo Monterrey, do México.

A CBF, responsável por dar condição de jogo aos atletas, emitiu documento assinado pelo diretor de registro e transferência, Reynaldo Buzzoni, informando que Victor Ramos está legal, já que o último clube que ele defendeu foi o Palmeiras, até 31 de dezembro. Como, após o empréstimo, o Monterrey não solicitou o retorno de sua documentação, ela permaneceu no Brasil. A transferência ocorreu dentro da própria CBF, portanto seria nacional. Acatando o argumento, o Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) indeferiu o processo em decisão proferida no final da noite de quinta-feira.

Horas antes, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Caio César Rocha, em resposta ao mandado de garantia impetrado na segunda-feira à noite pelo Bahia, que entrou como terceiro interessado na história, havia suspendido os jogos da semifinal entre Vitória e Juazeirense até que o processo fosse julgado. Na sexta-feira, de posse da decisão do TJD-BA, reestabeleceu os jogos.

Enquanto isso, os times seguiram com os treinos. Nino Guerreiro, artilheiro da Juazeirense com quatro gols, comentou: "Ficamos sabendo pela imprensa da possibilidade de suspensão do jogo, mas isso não influenciou. Estamos num momento bom e não podemos deixar que questões extra-campo atrapalhem".

Vagner Mancini, técnico do Vitória, afirmou: "Nossos atletas não só viram as informações divulgadas pela imprensa, mas também ouviram a opinião do clube. Passei a eles o que, de fato, está acontecendo. A preocupação do Vitória não existe. Vamos estar concentrados em campo contra a Juazeirense".

Motivação extra

Porém, o imbróglio ainda não foi resolvido. O Fla de Guanambi e o Bahia recorreram da decisão no STJD. "Estamos tranquilos que o Vitória está certo, mas as declarações de diretores do Bahia pedindo a nossa eliminação do campeonato mexeu conosco. Vamos usar isso como um fator motivador, porque o campeonato não vai acabar agora. O último jogo será em 8 de maio, dia da final", declarou Mancini.

Retornos

Além do goleiro Fernando Miguel, o técnico Vagner Mancini confirmou duas novidades para o jogo desta tarde. Tratam-se do volante Willian Farias e do atacante Vander, que entram nos respectivos lugares de Marcelo e David.

A dupla havia ficado de fora do time titular no jogo passado, quando o Vitória bateu o Flamengo de Guanambi por 3 a 0. Vander não jogou por opção do treinador. Já Farias estava lesionado. Também recuperado de lesão, o lateral direito Maicon Silva ficará no banco de reservas

