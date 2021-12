Após polêmica, Uelliton sente coxa e desfalca Vitória

Depois de polemizar o fato de ter sido poupado pelo técnico Carpegiani no jogo contra o Boa Esporte, ao afirmar estar 100% para o jogo, o volante Uelliton acabou voltando a sentir um incômodo na coxa no treino desta quinta-feira, 13,

Com isto, o volante está vetado do próximo jogo do Vitória no sábado, 15, contra o Guarani, às 16h, no estádio Brinco de Ouro. Fernando Bob, que foi o titular contra o Boa Esporte, deve ser novamente o seu substituto.

Entenda o caso - Na véspera do triunfo por 3 a 2 sobre o Boa Esporte, na última terça-feira, 11, o volante sentiu dores musculares na coxa esquerda enquanto treinava cobrança de falta.

Os médicos analisaram e não encontraram lesão, como assegurou o médico Rodrigo Vasco da Gama no dia do jogo. "Não detectamos nada grave e liberamos o atleta para o jogo. Na parte clínica, estava tudo bem. Foi o treinador que preferiu poupar o atleta, creio", disse o doutor.

Do seu lado, o técnico Carpegiani assegurou que não poupou ninguém, mas que foi sua escolha tirar o atleta. Porém, não por motivo pessoal ou de caráter punitivo ao atleta. "O Bob entrou porque, no treinamento o Uelliton sentiu o adutor. Preferi não arriscar. Os jogos são todos decisivos. Ele podia até jogar, mas poderia ter uma lesão que me causaria mais problemas do que já tenho", alegou Carpé.

Vaquejada - Segundo o site Galáticos Online, em matéria não assinada, Uelliton teria ido para a vaquejada de Serrinha no domingo e teria permanecido por lá durante toda a madrugada. Era dia de folga do atleta, mas o treino do Vitória no dia seguinte aconteceria pela manhã. O assunto não foi comentado na coletiva concedida na última quarta pelo atleta.

Uelliton assegurou que poderia ter jogado na partida contra o Boa. No entanto, preferiu não atacar o treinador por conta da decisão. "Estava 100% para o jogo, mas nosso treinador preferiu não me colocar. Temos jogos terça e sábado sempre, e ele preferiu a precaução. Não tenho nada", garantiu.

Golzinho - Para poupar os titulares, o treinador Carpegiani fez um treino leve na Toca do Leão, participando de um golzinho. Já os reservas participaram de um treino tático ao lado de jogadores do sub-20 do clube.

Ao todo, Carpegiani deve ter, pelo menos, três desfalques no jogo fora de casa contra o Guarani, válido pela 25ª rodada. Além do volante Uelliton, machucado, o lateral Nino e meia Tartá também ficam fora da partida, por terem levado o terceiro cartão amarelo.

Os seus prováveis substitutos, Léo e Willie, devem ser confirmados no treino da sexta-feira, 14, pela manhã, o último antes da viagem para o interior paulista.



