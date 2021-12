Após polêmica com áudio vazado, Carlos Eduardo será apresentado

Depois da polêmica envolvendo o vazamento do áudio do médico Gilson Meireles, dizendo ser contrário à contratação do meia Carlos Eduardo, o Vitória divulgou, nesta terça-feira, 27, que o meia de 29 anos será apresentado nesta quarta, 28, às 14h50, na Toca do Leão, como o novo reforço para a Série A.

No áudio, que seria de uma conversa particular entre o médico e um conselheiro do time, Gilson diz que o meia teria passado em todos os exames exigidos pela CBF, mas que poderia sofrer lesão grave no joelho com mais chances do que jogadores sem o histórico que ele tem.

“Se ele quiser, e assim for desejo técnico, jogar daqui a uma semana, dez dias, ele teria condições. Só que é como eu te falei, há ressalva. Ele pode estourar o joelho a qualquer momento, em uma probabilidade maior que um atleta comum”, diz parte do áudio.

Meireles chegou a comparar a situação de Carlos Eduardo com a de Cleiton Xavier, que ainda não ‘emplacou’ pelo Vitória. “Agora, vai ser um Cleiton Xavier 2, acho que não vai render. Vai jogar, mas não vai produzir muita coisa, tecnicamente. Como é Cleiton Xavier, não frequenta o DM, mas não rende”, diz em outra parte da mensagem vazada.

O Vitória não se pronunciou sobre o episódio até o fechamento desta edição. “Devidamente aprovado nos exames médicos e físicos, o gaúcho de 29 anos aguarda apenas seu nome sair no Boletim Informativo Diário (BID), para fazer sua estreia com a camisa vermelha e preta”, diz parte da nota do anúncio do atleta.

