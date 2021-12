Após passar por cirurgia, Ruan Levine inicia fisioterapia no Vitória

O atacante Ruan Levine do Vitória iniciou o processo de fisioterapia no CT Manoel Pontes na manhã desta sexta-feira, 21, após ser submetido, na quarta feira passada, a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado e sutura meniscal pelos médicos Dr. Wilson Vasconcelos e Dr. Marcelo Cortês.

O jovem atleta do 'Leão' se lesionou na partida diante do Oeste, na terça-feira, 11, pela 8° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dr. Wilson Vasconcelos, especialista em joelho, continua com a estimativa de seis meses para o retorno do atleta.

À assessoria do clube, Ruan se mostrou otimista quanto a sua recuperação. "Assim como eu tive uma ascensão rápida ao time principal, quis o destino que minha trajetória fosse temporariamente interrompida, entrego nas mãos de Deus, e vou trabalhar para logo estar a disposição da comissão técnica", disse o jovem atacante de 20 anos.

Segundo o Vitória, as atividades fisioterápicas do atleta ocorrerão diurnalmente no centro de treinamento do clube, com avaliações dos médicos para acompanhamento da recuperação.

