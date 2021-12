Após palestra, Vitória faz treino com ênfase em finalização

Os jogadores do Vitória e comissão técnica tiveram uma rotina diferente no Barradão nesta sexta-feira, 9. Pela manhã, o elenco rubro-negro participou de uma palestra sobre dopagem, com o médico Fernando Antônio Gaya Solera, presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF. Depois, o técnico Vagner Mancini tomou as rédeas e deu prosseguimento na preparação do time, que pega o Fluminense neste domingo, 10.

Os trabalhos foram voltados com ênfase em finalização, seguido de aprimoramento em posse de bola em campo reduzido. O atacante Marinho e o lateral-direito Norberto, recuperado da contusão muscular, chegaram a ser poupados em determinados períodos.



Já o zagueiro Victor Ramos segue em tratamento da contusão no ombro e está evoluindo bem, de acordo com informações do médico do clube. O jogador fez uma atividade controlada na academia de musculação e será avaliado neste sábado, 9. Neste dia, o Rubro-Negro treina às 15 horas e depois inicia a concentração para a partida contra o Flu, marcada para as 19h30, no Barradão.

