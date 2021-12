Após oito meses, Willian Farias pode voltar a jogar nesta terça

Afastado dos gramados desde o mês de julho do ano passado, após sofrer uma lesão no joelho, o volante do Vitória, Willian Farias, está entre os 21 jogadores relacionados para a partida contra o Ferroviário, nesta quarta-feira, 21, pela fase de classificação da Copa do Nordeste. O duelo será às 19h, no estádio Presidente Varga, em Fortaleza.

O zagueiro Kanu também está entre os convocados, já que aguarda a concessão do efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Por outro lado, o lateral-esquerdo Bryan continua afastado devido a contusão que sofreu no jogo contra o Bragantino, na última quinta, 15.

