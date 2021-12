Após ofender árbitro, presidente do Vitória consegue efeito suspensivo do TJD-BA

Após ser punido pelo Tribunal da Justiça Desportiva (TJD-BA), o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, conseguiu na tarde desta terça-feira, 3, o efeito suspensivo da decisão que o impedia de exercer funções administrativas no clube.

"Até o julgamento do seu recurso, Paulo Carneiro poderá exercer sua função de forma plena. O recurso interposto será julgado em breve pelo Plenário do TJD/BA", escreveu a assessoria do Leão.

O cartola havia sido punido pelo TJD por 30 dias de suspensão das suas atividades, além do pagamento de uma multa equivalente a R$ 15 mil. Na ocasião, o mandatário do Rubro-Negro ofendeu o árbitro Emerson Ricardo Pereira após o empate em 2 a 2 com a Juazeirense, no Barradão, dia 29 de janeiro.

"Eu estou vendo que as arbitragens da Bahia estão num nível muito baixo. Hoje esse árbitro boçal que apitou aqui marcou um pênalti, no final do jogo, absolutamente inexistente. É só olhar na TV. Kanu nem é tocado, e ele deixa de marcar um pênalti a nosso favor, num chute de Edson, que bate na mão do goleiro (na verdade de um zagueiro), e ele não marca o pênalti. Fora a mão do zagueiro, que ele tinha que ter expulsado", disse em áudio divulgado via Whatsapp.

