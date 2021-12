Após obter liminar, Paulo Carneiro se lança como candidato no Vitória

Após obter liminar na Justiça, o ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, se lançou nesta sexta-feira, 5, como candidato à presidência do clube na eleição do dia 24 de abril.

A informação foi confirmada em seu perfil nas redes sociais com o resultado da suspensão da punição de 180 dias do Conselho Deliberativo ao ex-dirigente.

"Estamos firmes como candidato a Presidente do Vitoria com apoio de Alexi, Ademar, Fabio Mota, Cacau e Manoel Matos.Juntos por um #vitoriagigante", escreveu Carneiro.

Entretanto, a decisão não é definitiva e cabe recurso, o que pode causar um entrave jurídico no pleito.

"Vitória Gigante"

A manobra havia sido adotada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Robinson Almeida, e determinava que Carneiro deveria se afastar das atividades do clube, após ter ofendido um outro membro do grupo durante uma reunião, em 2017.

No mês passado, o ex-presidente já havia obtido vitória na 14ª Vara da Justiça da Bahia, no qual ganhou o direito de ser reintegrado ao quadro de conselheiros, depois de ter sido suspenso pela mesma justificativa.

Paulo Carneiro é um dos representantes da chapa "Vitória Gigante", que faz oposição à atual gestão, presidida por Ricardo David.

O ex-dirigente chegou a participar das duas últimas eleições. Ele se lançou como candidato no pleito realizado em 2016, e integrou a chapa encabeçada por Manoel Mattos, em 2017, como diretor de futebol.

