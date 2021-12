Após novela, Kieza fecha contratação com o Vitória

Esta semana vem sendo bem-aventurada para o torcedor do Vitória. Primeiro, a nação rubro-negra acompanhou o triunfo do time sobre o arquirrival Bahia por 2 a 0, no clássico disputado no último domingo, 13, na Fonte Nova. E nesta quarta-feira, 16, mais um motivo para comemorar: o atacante Kieza, 29 anos, desembarca nesta tarde para assinar com o Leão por três temporadas. O jogador é esperado em Salvador às 15h30.

O que se sabe de é que a negociação com Kieza inclui a possível chegada de dois jogadores da base do Vitória ao São Paulo. No início do ano, o clube do Morumbi firmou o compromisso de pagar ao Shanghai Shenxhin R$ 4 milhões pela contratação do atacante, valor que não foi repassado à vista. Assim, o Vitória pode bancar parte desse pagamento.

Insatisfeito no São Paulo, Kieza esperava ter mais chances com o técnico Edgardo Bauza e preferiu procurar uma equipe em que possa ser titular. O atacante tem ficado no banco de reservas como opção para Calleri e Alan Kardec - ele só foi titular contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e entrou no segundo tempo diante do The Strongest, pela Copa Libertadores.

Destaque no Bahia no ano passado, quando marcou 29 gols, Kieza agora vai vestir a camisa exatamente do rival rubro-negro, que celebrou a contratação através das redes sociais: "Operação K9: Missão cumprida". Kieza também possui passagens por Americano-RJ, Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico e Al Shabab, dos Emirados Árabes Unidos.

