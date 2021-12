Após nova derrota, Carlos Amadeu não é mais treinador do Vitória

Carlos Amadeu não é mais o técnico do Vitória. Na tarde desta quarta-feira, 18, ele comunicou o desligamento do clube por meio do seu perfil nas redes sociais. Amadeu estava no Vitória desde o início de agosto, após a demissão de Osmar Loss. O assistente técnico Bruno Pivetti deve assumir interinamente a equipe na Série B.

Na publicação, Amadeu afirmou que se despede do Leão pela porta da frente com a certeza de um bom trabalho. "Saio do comando técnico do clube de cabeça erguida. Em um período curto, creio que a gente tenha conseguido criar um padrão de jogo mesmo com as dificuldades", escreveu o treinador, que ainda agradeceu ao Rubro-Negro e a torcida pelo apoio no período em que esteve à frente do clube.

No comando do Rubro-Negro, Amadeu acumulou 3 vitórias 4 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de 48,14%. Nas primeiras sete partidas do treinador, o Leão permaneceu invicto, saltando da última posição para o 14ª colocado. No entanto, após duas derrotas seguidas para times que estavam na lanterna - Guarani e São Bento, o comandante não resistiu.

Mais cedo, a assessoria do Leão havia desmentido a informação sobre a sua demissão. A Futpress, empresa que assessora o técnico, em contato com o Portal A TARDE, também comunicou que as notícias eram falsas e não passavam de um boato.

