Após não treinar, VR3 oficializa permanência no Leão

Após ser agredido, ameaçado de morte e ter o carro apedrejado por torcedores ao sair do Barradão na noite de domingo passado, quando o Vitória perdeu para o Santos por 3 a 2 pela 16ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Victor Ramos, abalado pelo episódio, teve sua saída do clube especulada nos últimos dias. Porém, decidiu ficar, ao menos por enquanto.

Victor foi convencido de todos os lados. O apoio pelo ocorrido junto ao pedido de permanência veio de seus empresários, da diretoria do clube e do elenco de jogadores.

Nesta quarta-feira, 27, o volante Willian Farias declarou: "No mundo em que vivemos hoje, é triste ver que agressões estão ficando cada vez mais normais. Nós, jogadores, conversamos com Victor e falamos que estamos juntos com ele nessa. Victor Ramos tem o respaldo de todo o grupo, da comissão técnica e diretoria. É por isso que hoje (ontem) ele se reapresentou e já está conosco".

De fato, após a folga que o técnico Vagner Mancini deu ao plantel na última segunda, todos os atletas se reapresentaram na terça, menos Victor Ramos. A versão oficial do Vitória é que ele havia sido liberado para resolver problemas pessoais.

Nesta quarta, o zagueiro apareceu na Toca do Leão e treinou à parte, na academia de musculação. Enquanto isso, Mancini promoveu um treino coletivo entre titulares e reservas. Ramon treinou na vaga de Victor Ramos no time principal.

Fontes ligadas ao clube e ao jogador confirmaram ao A TARDE que sair nunca foi seu desejo, mas Victor sentiu-se inseguro em permanecer no Leão. A ausência na reapresentação de terça e o fato de só ter treinado leve na quarta foram um descanso para um jogador que estava abalado. Na hora das agressões, ele estava no carro com a mãe, um sobrinho e um segurança, que agiu para evitar o mal pior. A mãe está muito assustada. Horas depois, Victor Ramos deu queixa do episódio na delegacia de Pau da Lima, bairro próximo ao Barradão.

Reunião decisiva

Nesta quarta, um dos empresários do zagueiro, Fernando Godoy (o outro é André Cury), viajou de São Paulo para Salvador no intuito de acalmá-lo. À tarde, depois de conversar com Victor, participou de uma reunião com diretores do Vitória e o próprio atleta. O encontro sacramentou a permanência do zagueiro no clube.

"Victor sofreu muito com o ocorrido até por estar com a mãe no carro. Por pouco não houve tragédia. Mas é o clube do coração dele, na cidade dele [Victor Ramos é soteropolitano e foi revelado no Vitória em 2008], onde Victor fica perto da família", comentou o Godoy em conversa com o A TARDE.

Na manhã desta quinta, 28, o plantel volta a treinar. A tendência é que Victor Ramos já seja reintegrado ao grupo.

