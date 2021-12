Após maratona de jogos, Cajá promete Vitória concentrado

Para Renato Cajá, guerreiro não foge da luta. Mesmo com o desgaste pela maratona de jogos, o camisa 10 rubro-negro garante presença no duelo desta quarta-feira, 29, às 21h, contra o Náutico, em Pernambuco.

Para diminuir o cansaço, o tratamento é rápido. "Não temos tempo nem para treinar. É ruim, mas não podemos reclamar. O jeito é entrar no barril de gelo e deixa o corpo se recuperar. Torcedor quer saber de resultado", garante Cajá.

Mestre na arte de cruzar na medida para os colegas, o meia do Leão prevê um Vitória mais cuidadoso em Recife. Contra o Inter, Renato Cajá apontou alguns erros que não podem ser repetidos na segunda rodada. Entre eles, a posse de bola.

"Precisamos ter mais inteligência de sair na hora certa. Entramos dedicados, com vontade, mas pecamos no básico. Temos que saber prender a bola e tocar na hora certa. O Inter fez isso no segundo tempo e não soubemos recuperar o jogo", explica o atleta.

Serviu como lição. Cajá assegura que todos confessaram o erro pela vontade acima da média no começo, mas uma queda de rendimento no final. Para ele, é preciso administrar a vantagem e a energia nos 90 minutos de partida.

"Somos ofensivos. Jogamos sempre para fazer gol, mas ainda precisamos manter a calma. Sabíamos da qualidade do Inter, mas não tememos ninguém. Mostramos nossa qualidade e os erros serão corrigidos", garantiu o craque.

Contra o Náutico, nada de afobação. A turma viu a derrota dos irmãos nordestinos e Cajá garante que será um perigo jogar nos Aflitos. A última vez que o Leão enfrentou o Náutico como visitante foi em 2011, pela Série B. O resultado foi uma derrota por 2 a 0. O último triunfo contra o Timbú em Pernambuco foi em 2010, pela Copa do Brasil, com o único gol de Bida.

"É complicado jogar em qualquer estádio na condição de visitante. Porém, empatamos em casa e temos que manter o foco para arrancar três pontos lá. Posso garantir que temos time para vencer", completou Cajá.

Um triunfo já se tornou uma obrigação. Desde os 7 a 3, contra o Bahia, que o Leão não consegue mais vencer ninguém. Em três jogos o Vitória não conseguiu sair do empate com o Bahia, Salgueiro e Inter.

Caio Junior vai levar 19 jogadores para Recife, incluindo Giancarlo, que faz um rodízio com Oldoni.

