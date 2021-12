Após longa pausa, Vitória volta aos treinos nesta terça

Depois de oito dias de folga, o Vitória inicia hoje, às 9 horas, no Barradão, sua intertemporada visando ao jogo do dia 7 de julho, contra o Goiás, pelo Brasileirão.

A reapresentação do elenco deverá ser marcada pela volta aos treinos com bola do volante Luís Alberto, que está longe do time desde a reta final do Campeonato Baiano.

Todos os atletas são aguardados para o treinamento na Toca. Até mesmo o lateral-direito Marcos, que ainda precisa resolver alguns detalhes burócraticos da sua negociação de empréstimo para o Ceará.

Com dez pontos ganhos, o Vitória largou muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro: ocupa a segunda colocação e figura entre os quatro clubes classificáveis à Taça Libertadores da América.

