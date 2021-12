Após lesões e trocas de time, Marinho se firma no Vitória

Parece indiscutível que Marinho é um talento do futebol brasileiro. No campeonato nacional deste ano, ele já contabiliza cinco gols, uma assistência e outras quatro participações diretas em tentos rubro-negros - casos em que sofreu pênalti ou quando fez a jogada mas o gol ou assistência não foi computado porque a bola desviou em um adversário antes de morrer nas redes.

Entretanto, é só agora, aos 26 anos, que o atacante do Vitória consegue engrenar numa temporada por um time. Entre problemas de lesão e trocas de clubes, Marinho jamais havia disputado ao menos metade das rodadas de um mesmo Campeonato Brasileiro (veja cronologia ao lado).

Domingo, 25, no 2 a 0 sobre o São Paulo, Marinho enfim alcançou a marca ao disputar sua 19ª partida na atual Série A, que já realizou 27 de 38 rodadas. O momento veio em grande estilo, com um golaço de falta em que acertou o ângulo em chute de longa distância, e o protagonismo no segundo gol: após sofrer infração, mandou uma cobrança venenosa para a área, que forçou o zagueiro Lyanco a cabecear contra a própria meta.

Cobrança de falta, por sinal, foi uma habilidade desenvolvida nos últimos meses. Na partida passada, marcou seu primeiro gol pelo Rubro-Negro dessa forma. Para ele, ainda mais importante foi ter acabado com um jejum de quase dois meses. Seu último gol havia sido na 18º rodada, em 4 de agosto, no 3 a 1 sobre o Coritiba. "Foi um alívio. Este foi um gol muito importante para mim. E o melhor: marcou mais uma vitória nossa. Nós já vínhamos atuando bem nas últimas partidas, mas o resultado não era favorável".

Golaços

O que mais chama a atenção em Marinho é a capacidade de fazer golaços. Seus quatro últimos gols no campeonato ganharam esse rótulo. Antes do São Paulo, havia marcado duas vezes de forma semelhante no 3 a 1 sobre o Coritiba e na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense; desvencilhou-se do marcador e acertou no ângulo uma bomba de fora da área. Já no 1 a 0 contra o Inter, aproveitou uma sobra de bola após bobeira da defesa e deu uma cavadinha para encobrir o goleiro. Seu único tento considerado 'normal' foi o da entrada da pequena área no 3 a 2 sobre o Corinthians.



Até este ano, o máximo em um Brasileiro que Marinho havia conseguido foi jogar 17 rodadas na Série B de 2014 pelo Náutico. Não atuou mais porque seis lesões musculares ao longo do ano atrapalharam sua vida. Algo parecido já havia ocorrido no Goiás e no Ituano nos anos anteriores.

Em meados de 2014, Marinho chegou a declarar à imprensa pernambucana. "Não tenho nem mais lágrimas para chorar o tanto que já chorei com as lesões passadas".

Já em 2015, o atacante vivia grande fase pelo Ceará e foi o melhor jogador da conquista do Nordestão. Porém, quando tinha cinco partidas na Série B, foi negociado para o Cruzeiro, clube pelo qual disputou 12 rodadas até repentinamente ser preterido pelo técnico Mano Menezes.

Marinho comentou: "Fui contratado na época de Vanderlei Luxemburgo e era titular. Mas, quando ele caiu, Mano Menezes chegou querendo dar a cara dele à equipe e mexendo em peças que eram do técnico anterior. Aí, de repente, fui para a reserva. Fiquei chateado, mas não guardo mágoa do Cruzeiro".

O atacante chegou ao Vitória por empréstimo no começo deste ano. De imediato, foi o astro do título baiano, fato que lhe fez ser adquirido em definitivo e assinar contrato até o fim de 2019. É o artilheiro do time em 2016 com 14 gols em 35 partidas. Que tenha vida longa no Leão!

Elenco folgou

Após o triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo domingo, no Barradão, o elenco do Vitória recebeu folga nesta segunda. Marinho, mesmo assim, compareceu à Toca do Leão. Motivo: tratar da dor no tornozelo para não perder o próximo jogo, sábado, às 16h, em Santa Catarina, contra a Chapecoense.

O atacante deixou a partida a cinco minutos do fim devido a um trauma que sofreu no local. Na segunda, fez tratamento anti-inflamatório. Nesta terça, fará exame para saber se há alguma lesão.

Às 9h, não só ele como também todo o elenco se reapresenta já visando ao confronto com a Chapecoense. A partida, pela 28ª rodada do Brasileirão, é importante na caminhada do Vitória contra o rebaixamento. No momento, o Leão é o 15º colocado com 32 pontos, dois a mais que o 17º Cruzeiro, primeiro time dentro da zona da degola.

adblock ativo