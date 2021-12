Após lesão, Escudero jogará contra Atlético Mineiro

O meia Escudero vai reforçar o time do Vitória no jogo do próximo domingo, 28, contra o Atlético Mineiro. Após a derrota sofrida contra o Palmeiras na última quinta-feira, 25, o técnico Ney Franco recebeu a notícia que o jogador está apto para retornar ao time.

O jogador viaja neste sábado, 27, para Belo Horizonte, onde encontrará a equipe para a partida, que acontece às 16h, no estádio Independência.

O argentino estava afastado do campo desde o jogo do Vitória contra o Atlético-PR no domingo, 14, quando teve um problema muscular na coxa direita e ficou impedido de jogar as 3 últimas partidas contra Fluminense, Bahia e Palmeiras.

