Após lesão, Aderllan tem cautela sobre retorno

Sem poder contar com Kanu, suspenso, o Vitória terá o retorno de Aderllan para o jogo de domingo, 27, contra o Botafogo. O zagueiro está recuperado da lesão que o deixou fora por três semanas.

Nesta sexta-feira, 25, o zagueiro foi escolhido para a entrevista coletiva. Normalmente, participar da entrevista é um indicativo de que o atleta vai para o jogo, mas Aderllan preferiu ser cauteloso.

“Estou voltando. O professor vai saber com o departamento médicos se vou estar liberado ou não”, comentou o atelta, que projetou uma dupla de zaga com Ramon.

“Venho treinando com Ramon, com Walisson (Maia), com Kanu, o professor vem sempre testando duplas. Se o professor optar por mim, não vai ser problema. Eu e Ramon sabemos o que temos que fazer”, analisou o defensor.

Com apenas uma partida disputada pelo Leão, o zagueiro ainda não teve tempo de mostrar seu futebol ao torcedor. Mas a primeira impressão foi positiva. Aderllan deixou o campo após 70 minutos contra o Fluminense. Na ocasião, os dois gols sofridos pelo Rubro-Negro aconteceram após a saída do defensor. Amanhã, contra o Botafogo, ele vai ter mais uma chance de ajudar o Leão.

