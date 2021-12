Após inscrição, confirmação de chapas à eleição no Vitória segue pendente

Já findado o prazo de inscrição para as eleições de 10 de dezembro no Vitória, que se estendeu até as 17h desta segunda-feira, 21, ainda não se tem a confirmação oficial de quantas serão as chapas a disputar o pleito. Isso porque duas sofreram pedido de impugnação de suas candidaturas, feito pelas concorrentes.

A chapa ‘Vitória Gigante’ – que tem o apoio do ex-presidente Paulo Carneiro (1991/2005) e cujo candidato à presidência do Conselho Deliberativo é Walter Seijo, vice-presidente administrativo do Leão durante a gestão de Carneiro – sofreu o pedido de impugnação por parte da ‘Vitória do Torcedor’, vinculada a grupos de oposição.

A alegação se baseia no artigo 7 do regimento das eleições, que diz: “as inscrições das chapas serão realizadas exclusivamente de maneira presencial, através do candidato a presidente da chapa”.

Seijo responde: “quem chegou lá primeiro foram alguns representantes da chapa e nosso advogado. Mas, logo depois, eu também cheguei e fiz a inscrição normalmente. Essa tentativa de impugnação veio de uma chapa que apostaria que nós não conseguiríamos juntar os 270 candidatos. Mas a verdade é que nós conseguimos com sobras e vamos forte para as eleições”.

Mhércio Monteiro, presidente da comissão eleitoral e que recebeu todos os pedidos de candidatura e impugnação, afirma: “Walter Seijo, no primeiro momento, não estava presente. A chapa foi informada sobre a necessidade da inscrição presencial do candidato. Seijo chegou lá pontualmente às 18h. Porém, o prazo se encerrava às 17h. Acho que foi um erro primário. Registrei o ocorrido, informando que ele esteve lá Às 18h, e encaminhei toda a documentação ao presidente do Conselho Deliberativo, José Rocha. Será ele que vai deferir ou indeferir cada candidatura”. Rocha deve tomar a decisão até quinta-feira.

O outro pedido de impugnação foi contra a chapa ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, que tem o apoio do presidente do clube, Raimundo Viana. O pedido veio da ‘Vitória de Todos Nós’, formada por dissidentes da atual gestão. Nilton Almeida, ex-diretor jurídico do clube e candidato a vice-presidente do Conselho pela ‘Vitória de Todos Nós’, explica o pedido.

“Fomos surpreendidos ao ver que, na lista dos 270 candidatos a membro do Conselho Deliberativo pela ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, havia três nomes em comum com a nossa chapa [o regimento das eleições não permite que a mesma pessoa se candidate por duas chapas]. Nós temos por escrito a autorização de cada uma dessas pessoas para fazer parte da nossa chapa. Liguei para cada uma delas, que não sabiam porque o nome delas estava também em outra”. Porém, quanto a esse pedido, Mhércio diz: “Não vejo como motivo para impugnação. Esse choque de nomes acaba ocorrendo com a maioria das chapas. É algo a ser ajustado”.

Assembleia decisiva

Na assembleia de 10 de dezembro, os sócios do Vitória há pelo menos 18 meses vão escolher o novo Conselho Deliberativo, a ser formado por 200 membros efetivos e 70 suplentes. O pleito definirá ainda o futuro mandatário rubro-negro. Isso porque o Conselho eleito será empossado imediatamente e terá 48 horas para convocar a eleição para a presidência do clube, que será realizada dentro do órgão.

Caso não haja impugnação, os candidatos a presidente e vice do Conselho serão: Pedro Godinho e Djalma Abreu pela ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’; Christóvão Rios e Nilton Almeida pela 'Vitória de Todos Nós'; Paulo Catharino Gordilho e Robinson Almeida pela ‘Vitória do Torcedor’; Walter Seijo e Larissa Dantas pela ‘Vitória Gigante’.

As chapas ‘Vitória de Todos Nós’ e ‘Vitória do Torcedor’ já confirmam também seus respectivos pré-candidatos à presidência do clube: Ricardo David e Ivã de Almeida.

