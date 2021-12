Após início desastroso, João Gabriel pede mudança de postura

Com um desastroso início de temporada, só cabe ao Vitória se preparar para que venham dias melhores. Sem vencer há mais de dois meses, as esperanças do clube estão voltadas para o hiato que o elenco terá até a estreia do time na Campeonato Brasileiro da Série B, dia 27, às 11h, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O goleiro João Gabriel falou nesta quarta-feira, 17, sobre a necessidade da equipe mudar a postura para a sequência da temporada. "Primeiro de tudo, é a atitude. Cada profissional precisa ter uma autocrítica. Sabemos que deixamos muito a desejar nesse primeiro momento e o torcedor está magoado. Não tiro a razão, também sou torcedor. Então, temos que ter uma postura diferente, com brio. Garanto a vocês, que o final do ano vai ser muito melhor do que o início".

Enquanto a transformação não ocorre, a reformulação no elenco continua a todo vapor. Além de declarar que dez atletas não serão mais utilizados na Segundona, o clube anunciou a promoção do atacante Ruan Potó, oriundo da base rubro-negra.

"Acho que a reformulação faz parte de todas as equipes. Logicamente, todos aqueles que estão chegando vem para somar no projeto. Tencati é um cara muito inteligente, teremos bastante tempo para assimilar a filosofia dele e fazer uma grande estreia", garantiu o arqueiro.

Quando questionado a respeito da ordem sindical de reintegração dos atletas, que antes haviam sido afastados pela direção do clube, João Gabriel preferiu se abster da opinião. "Isso é uma situação à parte. É uma decisão do sindicato que não cabe a nós tecer quaisquer tipo de comentário, apenas acatar aquilo que é previamente determinado e dar seguimento no planejamento".

No entanto, não é somente dentro das quatro linhas que o Leão tem problemas. Após uma série de problemas com a atual diretoria, o clube decidiu em assembleia a antecipação das eleições para o dia 24 de abril. E, sobre a diretoria que assumirá o clube, João Gabriel garantiu não ser uma preocupação dos jogadores.

"A instabilidade política faz parte de grandes clubes. Não cabe aos atletas estar pensando ou sofrendo por antecedência. O momento é de estar assumindo a responsabilidade e trabalhar. A partir do candidato que seja eleito, ele irá tomar as devidas decisões", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

