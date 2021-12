Após início de Série B ruim, Bispo diz que Vitória precisa "acordar o mais rápido possível"

O início de campanha do Vitória no Brasileirão Série B está definitivamente muito longe de ser aquilo que era projetado pelo clube. As primeiras sete partidas do Leão no certame fora responsáveis por apenas seis pontos, sendo um resultado positivo, três empates e três derrotas, amargando logo de cara o Z-4, com a 17ª posição.

Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 28, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura, o volante Gabriel Bispo falou sobre o desempenho do time nas rodadas iniciais. Segundo a análise do atleta, uma das principais frustrações se dá porque, mesmo com os resultados, a equipe "tem feito bons jogos".

"Clima um pouco de tristeza porque a gente tem feito bons jogos. Infelizmente os resultados não têm sido aquilo do decorrer do jogo. Passar confiança e, acima de tudo, responsabilidade para sair dessa situação incômoda. Permanecer com os olhos voltados para cima pensando no objetivo maior desse ano que é o acesso", afirmou Bispo.

De acordo com o volante, o sinal de alerta já está piscando na Toca do Leão. Nas palavras do atleta, caso a equipe ainda tenha pretensões em lutar pelo acesso, o Vitória precisa mudar a postura o mais rápido possível e "estar concentrado o tempo todo".

"A gente tem que acordar o mais rápido possível porque é um campeonato que acaba rápido. Retomar o nível de concentração alto para conseguir as vitórias e brigar lá em cima. Temos que amadurecer um pouco mais, viver a competição da Série B. Não pode vacilar. Tem que estar concentrado o tempo todo e criar maturidade", cravou.

Mudança de esquema

Sob o comando de Ramon Menezes, o Vitória tem adotado uma característica muito peculiar nas partidas. Dentro de casa, o time tem sido escalado no tradicional esquema de 4-3-3. No entanto, para as partidas longe de Salvador, o 'Reizinho da Toca' tem montado uma tática de três zagueiros, alternando entre um 3-5-2 e 5-3-2 nos primeiros 45 minutos.

Questionado sobre as mudanças, Gabriel Bispo destacou a busca do comandante pelo tal 'equilíbrio entre os setores'. O volante ainda falou sobre ter uma consistência defensiva, principalmente no início das partidas, e tentar sair mais para o jogo na etapa final nos duelos fora de casa.

"Preferência é mais do treinador. Ele tem demonstrado que a gente tem que ter equilíbrio na partida. Quando joga fora precisa ter equilíbrio para não tomar gol e no segundo tempo pressionar mais para conseguir a vitória. Para mim não faz muita diferença porque estou no meio e não muda muito a função", enfatizou.

