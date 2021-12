Após gols, Alípio terá chance como titular no Vitória

De início, a contratação de Alípio parecia mais a famosa 'para compor elenco' do que para disputar uma vaga como titular. Tanto, que o atacante ficou no banco nas duas partidas disputadas até aqui - goleadas de 5 a 1 sobre o Tianjin Quanjian e de 3 a 0 sobre a Jacuipense.

Isso não impediu, no entanto, que o garoto de 23 anos chamasse a atenção: em ambos os duelos, entrou no 2º tempo e marcou um gol em cada. Contra o Conquista, na quarta-feira, 10, às 20h45 (da Bahia), Alípio deve ser titular pela primeira vez.

Escalado de primeira nos dois primeiros jogos, o meia Arthur Maia ainda se recupera de lesão no joelho esquerdo e por isso não jogará. No treino da manhã desta segunda, 8, na Toca do Leão, quem o substituiu foi justamente Alípio.

"Mas a confirmação de que eu vou jogar mesmo, só no vestiário. Meu trabalho diário é para que saiam gols com certa frequência. Graças a Deus tive a felicidade de conseguir esses dois gols nos primeiros jogos", disse o atacante.

Em termos técnicos, o provável substituto de Maia considera seu futebol bem semelhante ao do titular: "Acho que somos parecidos. Busco mais a bola em direção ao gol, então isso vai ser um pouco diferente. O time vai sentir falta do Arthur Maia, e a gente espera que ele fique disponível logo".

Centroavante?

O atacante, de 1,74 metro de altura, coloca-se à disposição para jogar em qualquer função do esquema adotado por Vágner Mancini neste início de ano - uma espécie de 4-2-4. Até mesmo como centroavante: "Eu cresci jogando dentro da área. Com a ida muito cedo para a Europa e o futebol muito físico, me tiraram da área e fui jogar atrás do atacante. Não é novidade pra mim".

"Eu realmente tenho essa facilidade de chegar, criar as chances e finalizar bem. Espero ter continuidade e aproveitar as oportunidades que o professor me der", completou.

A equipe titular no treino teve Fernando Miguel, Maicon Silva, Guilherme Mattis, Ramon e Diego Renan; Amaral e Willian Farias; Marinho, Tiago Real, Alípio e Vander.

Por não ter encontrado hotéis disponíveis em Ilhéus, local do jogo contra o Conquista, nesse período de pós-Carnaval, a delegação rubro-negra vai embarcar de avião para a cidade no Sul da Bahia na própria quarta-feira, poucas horas antes do confronto.

Alípio disse que o elenco não terá problemas com a viagem. "Com certeza o clube vai disponibilizar a estrutura necessária para a gente. Independentemente de ir um dia antes ou no dia do jogo a gente vai chegar lá em boas condições", finalizou.

adblock ativo