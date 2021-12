Após goleada, retorno de Kanu traz alívio à defesa do Leão

Rhayner não joga, Escudero é dúvida, mas Kanu estará presente na partida de sábado, contra o Ceará, no Barradão, o que pode ser considerado um alívio após a goleada sofrida pelo Leão, por 4 a 0, na terça-feira, 10, diante do América-MG. Os números indicam que o 'nativo' da Boca do Rio é fundamental na retaguarda rubro-negra.

De volta após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, Kanu já fez 13 jogos como titular. Neles, o Leão levou 11 gols, uma média de menos de um por jogo: 0,84. Quando Kanu não joga, a média sobe para 1,13, com 25 tentos contra em 22 partidas.

Antes da suspensão, Kanu tinha nove jogos consecutivos entre os 11 preferidos do técnico Vagner Mancini. Nesta sequência, houve só um tropeço, na partida contra o Náutico, perdido por 3 a 2 no Manoel Barradas. "É muito bom ser importante para um grupo, ser reconhecido pela torcida, mas deixo claro que todos são importantes. Não somos apenas um time. Somos um grupo. Estou ansioso para voltar", afirmou o zagueiro.

Kanu não escondeu a angústia de acampanhar seus colegas fora de campo. Ele estava com a delegação em Minas, assistindo ao jogo ao lado do presidente do clube, Raimundo Viana. "Senti na pele o sofrimento da goleada, mesmo não estando em campo. Fizemos o possível. Fomos surpreendidos", disse Kanu.

Retorno

Após a derrota para o América, o elenco rubro-negro voltou aos treinos desta quarta, 11. Para os titulares que atuaram na rodada anterior, foi programado apenas um treino leve na academia. Os demais fizeram um trabalho tático com o auxiliar técnico Regis Angeli.

O comandante Vágner Mancini foi para São Paulo resolver problemas particulares e só retorna nesta quinta, 12, aos trabalhos.

Depois do duelo contra o Ceará, o Vitória recebe o Luverdense no sábado seguinte. A diretoria rubro-negra já fez a solicitação à CBF para que este duelo aconteça na Arena Fonte Nova.

