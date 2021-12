Após golaço, Marquinhos quer boas atuações na era Ney Franco

Sorriso fácil, boa fase dentro de campo e titularidade assegurada no Vitória. A vida de Marquinhos deu uma virada. Segundo o atacante, o técnico Ney Franco deu duas receitas para elevar o astral: orientação e confiança.

"Tem jogador, como eu, que precisa de apoio e orientação. Meus últimos anos foram difíceis. Desânimo, perda do irmão, ombro deslocado... pensei em desistir do futebol, mas resolvi seguir em frente. Acho que a confiança que Ney Franco me passou foi o motivo pelo meu crescimento. Estou mais confiante", vibra o atleta.

Neste sábado, contra o Grêmio, Marquinhos fará seu quarto jogo consecutivo na condição de titular. A última vez que conseguiu a marca foi no Nordestão deste ano, quando ele estava entre os 11 principais. Depois, acabou afastado e entrava esporadicamente. No Baianão, ganhou destaque nos Ba-Vis, mas seguiu na reserva.

"Procuro meu espaço aos poucos. Todos têm a capacidade de jogar. Aqui é um grupo e não existe titular e reserva. Agora, chegou meu momento novamente. Procurei meu espaço com Caio (Júnior, ex-técnico do time) e estou buscando com Ney. Com ele, ganhei mais liberdade, do jeito que gosto. Estou mais próximo do gol", explica o prata da casa.

Na condição de titular, a consagração aconteceu no jogo da última quarta contra o Vasco, com o golaço da virada. Um chute forte e do meio da rua, bem diferente dos gols habituais, nos quais o atleta procura finalizar colocado. Por sinal, Marquinhos admite que a intenção, no início do lance, era tocar para alguém ou avançar mais.



"Quase perco a bola! Já estava sem fôlego pra correr e olhei para ver se podia tocar para alguém. Como estavam marcados, resolvi chutar. Não tinha outra opção. Foi na gaveta!", lembra, orgulhoso.

Libertadores - Pelo Leão, Marquinhos atuou em 131 jogos, marcando 39 gols. Entre altos e baixos, a melhor fase foi a primeira, em 2008, quando ele foi o craque do Leão no Brasileirão daquele ano. Para o jogador, este ano ainda pode ser parecido com seu início de carreira, e ainda acredita que o time pode buscar a vaga na Libertadores.

"Não pensamos hora nenhuma em rebaixamento. Quando Ney chegou, disse que queria o time lutando pela Libertadores novamente. Jogador não pode pensar em coisas ruins. Nem falamos de rebaixamento aqui. Queremos coisas maiores. Brasileiro é assim. Tem momentos bons e ruins. Este é o momento bom", completa.

Mantendo a boa fase, Marquinhos pode promover uma verdadeira briga entre o meio e o ataque. Se o atacante é o preferido de Ney Franco, um jogador vai sobrar: Maxi Biancucchi, Escudero ou Renato Cajá? Pela atual fase, o último é o candidato mais forte.

As fases e faces de Marquinhos:

2008 - Marquinhos ganha condição de titular na Série A e ganha destaque. Em 31 jogos, faz sete gols e acaba vendido para um grupo de empresários, que o manda para o Palmeiras

2009 - Uma série de contusões o deixa afastado do Palmeiras. Pela Série A, faz apenas oito jogos e fica em branco nos gols

2010 - Palmeiras libera o atleta, que retorna ao Vitória. O jogador pede para ser emprestado e segue para o Flamengo

2011 - É dispensado do Flamengo e retorna ao Vitória. Ganha destaque na Série B, marcando 13 gols em 19 jogos, mas se machuca na reta final e perde o irmão

2012 - Problemas particulares e a morte do irmão ainda atrapalham o jogador, que não tem o mesmo sucesso e perde espaço no Vitória

2013 - Titular no Nordestão, perde a vaga e só a recupera com a chegada de Ney Franco

