Após folga, Vitória se reapresenta com reforços no Barradão

Após dois dias de folga, o elenco rubro-negro retomou as atividades no Barradão. Na tarde desta quarta-feira, 4, o técnico Vagner Mancini comandou um treino tático com a presença do meia Carlos Eduardo, dos laterais Caíque Sá e Juninho, além do volante Willian Farias, todos recuperados de lesão.

Mancini iniciou os treinamentos com uma conversa com todo o grupo. Em seguida, foi realizado um trabalho tático de posse de bola em campo reduzido. Lesionados, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Kanu participaram de uma atividade leve.

O atacante Santiago Tréllez e o lateral-esquerdo Thallyson não estiveram presentes. O atacante sentiu uma dor no joelho direito e, por precaução, não concluiu o treinamento. O lateral sofreu um trauma no rosto, que formou um pequeno hematoma e também não terminou o treino.

Kieza sentiu uma dor no local de uma cirurgia de hérnia inguinal, operada há sete anos. Por precaução, foi realizada uma pequena cirurgia, com previsão de recuperação em sete dias. A operação fará o atacante perder o período de treinos antes do próximo jogo no dia 12, contra o Sport, no Barradão.

