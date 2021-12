Após folga, Vitória inicia preparação para decisão contra a Ponte

Após receber folga nesta segunda-feira, 20, logo depois do empate contra o Cruzeiro, o Vitória inicia nesta terça, 21, às 15h (da Bahia) na Toca do Leão a preparação para o jogo mais importante do ano. A partida será contra a Ponte Preta, no domingo, 25, às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O time contou nesta segunda com a derrota da Macaca para o Fluminense para se manter fora do Z-4. Com 40 pontos, o Vitória tem um a mais que o rival paulista. Se vencer a Ponte, o time baiano pode se garantir na Série A já no domingo.

Para isso ocorrer, precisa que os demais rivais na luta contra o Z-4, Avaí e Sport, percam na rodada. Assim, abriria quatro pontos de frente e não poderia mais ser alcançado.

Como reforço para o confronto decisivo contra a Ponte, o time de Vagner Mancini poderá contar com a volta do lateral-direito Caíque Sá, que cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro amarelo e deve reforçar a equipe titular.

Ivã pode renunciar

Presidente afastado do Leão, Ivã de Almeida pode renunciar ao cargo nos próximos dias, segundo informações do site Bahia Notícias. Ele está afastado do comando do clube desde julho, quando pediu licença por 90 dias. Depois, renovou a licença pelo mesmo tempo.

