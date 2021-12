Após folga, Leão volta aos treinos de olho no Náutico-RR

O Vitória voltou domingo, 24, aos treinamentos após dois dias seguidos de folga, na sexta-feira e no sábado. Apesar da semana de Ba-Vi, o Leão tenta manter o foco no compromisso de meio de semana, na quarta-feira, contra o Náutico-RR, pela Copa do Brasil. O jogo acontece, às 21h30, na Arena Fonte Nova, com ingressos à venda desde a semana passada.

Na atividade realizada na Toca do Leão, os jogadores iniciaram o dia com um trabalho físico na sala de musculação. Em seguida, o elenco realizou um movimentado treino técnico no campo principal do Barradão.

Alguns atletas ficaram de fora das atividades. recuperado de lesão, mas ainda fora de sua melhor forma física, O meia Thiago Real seguiu com seu treinamento de 'transição'. Já o recém contratado Kanu realizou um trabalho de fisioterapia. Josué, David e Guilherme Mattis seguem em tratamento no departamento médico.

O Vitória volta aos trein hoje e amanhã, sempre no período da tarde. O treino de terça-feira acontece na Arena Fonte Nova.

