Após folga, elenco do Vitória volta a treinar nesta sexta-feira

Marcada para esta quinta-feira, 14, a reapresentação do elenco do Vitória no Barradão foi adiada para esta sexta, 15. O treino seria às 16h, mas os atletas terminaram recebendo folga.

A justificativa é de um dia a mais de descanso para a partida de sábado, 16, às 16h, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Apenas os atletas que estão em fase de transição ou no departamento médico foram ao Barradão na tarde de quinta.

Os ingressos para o duelo, que começaram a ser comercializados na quarta, 13, estão à venda nos tradicionais pontos de venda e pela internet. O setor de arquibancada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). enquanto a cadeira, R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

