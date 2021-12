Após folga, elenco do Vitória participa de treino físico

A liderança na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B rendeu aos jogadores do Vitória um final de semana dos sonhos: a comissão técnica rubro-negra deu folga geral no sábado, 18, e no domingo, 19.

Sem esconder a felicidade por conta do bom momento vivido no torneio nacional, os atletas do Leão somente retornaram ao batente na tarde desta segunda-feira, 20, para participar de um trabalho de recondicionamento físico, na Toca do Leão.

A atividade marcou o início da preparação para o duelo da noite da próxima sexta-feira, 24, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

A princípio, o técnico rubro-negro, Paulo César Carpegiani, não terá nenhum grande desfalque para o duelo contra o Vozão.

O treinador deverá começar a arrumar o time que mandará a campo em Fortaleza em treino que comandará a partir das 9h desta terça-feira, 20, na Toca do Leão.

Com 41 pontos ganhos, o Vitória ocupa a primeira colocação. O Criciúma, segundo colocado com dois pontos a menos, entra em campo na noite desta terça-feira, 21, para encarar o rival Avaí.

