Após findar jejum, Vitória se reapresenta e já pensa no Guarani

Depois de findar um jejum de triunfos, que já durava quase três meses, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 6, com foco voltado para a partida do próximo dia 13 (segunda-feira), diante do Guarani, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com um "ar" um pouco mais aliviado na Toca do Leão, o técnico Cláudio Tencati falou da importância de voltar a vencer depois de 13 partidas. “Ganhar seria importante para dar crédito a esse trabalho conjunto dos jogadores e da nova gestão”, observou o treinador.

Os atletas que atuaram diante do Vila Nova-GO, no sábado, 4, fizeram apenas um regenerativo e trabalho de reforço muscular. Já os reservas participaram de um coletivo contra o time sub-20. Na atividade, os profissionais triunfaram pelo placar de 2 a 0, gols de Dedé e Léo Ceará.

Para a partida contra o Bugre, Tencati poderá terá uma dor de cabeça. O jovem atacante Caique Souza, que vinha se destacando entre os titulares, acusou cansaço muscular e será reavaliado. No entanto, o comandante deverá ganhar mais opções, devido à regularização dos recém-contratados que já treinam com o restante do elenco.

O meia Ruy segue em recuperação da contusão na posterior da coxa. Ele fez tratamento e reforço muscular na academia. Já o lateral-direito Van segue fora dos planos do treinador devido a um estiramento muscular.

adblock ativo