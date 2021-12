Após fechar com volante, Vitória mira volta do atacante André Lima

O elenco do Vitória parece estar eternamente em formação. Nesta sexta-feira, 20, na apresentação do zagueiro Geferson e do lateral esquerdo Alan Costa, ambos do Internacional, o diretor de futebol Sinval Vieira confirmou a chegada do volante Bruno Ramires e assumiu querer repatriar o atacante André Lima – que jogou no Leão em 2013.

Bruno Ramires, que vem do Cruzeiro, fica por empréstimo no Vitória até dezembro deste ano. Segundo Sinval, “só falta chegar e assinar contrato”.

“Com o jogador está fechado e com o Cruzeiro também, salário combinado. Está acertado, isso está. Estamos aguardando o documento. Não sei exatamente quando ele deve chegar, mas deve ser entre segunda e terça-feira”, afirmou o dirigente, no Barradão.

Dessa forma, a lacuna deixada por Marcelo – que tem sua venda praticamente garantida para um clube de Israel – foi ocupada. Mais uma vez, Sinval Vieira diz que falta muito pouco para que o jogador deixe o Vitória.

“Marcelo está praticamente vendido, faltam apenas detalhes. A ida dele está quase finalizada. Estou esperando falar com o jogador”, disse.

Para compor o ataque, Sinval falou que o Vitória segue tentando trazer Rodrigão, do Santos, e Carlos, do Atlético-MG. Mas confirmou que está atrás de mais uma peça ofensiva e que já iniciou as conversas com André Lima, do Atlético-PR.

Dos três, André Lima é o que menos tem encontrado problemas para conseguir liberação. O Atlético-PR não tinha planos para utilizar o atacante, e por isso a vinda dele é vista como a mais certa.

Sinval disse que as negociações com André Lima estão “bem encaminhadas”, mas a assessoria de imprensa do Vitória lembrou que ainda não há nada oficializado.

Mais gente chegando?

Para definir o elenco, só definindo a novela de Rodrigão e Carlos. Ambos estão apalavrados com o Vitória e, segundo a diretoria, querem jogar. O problema é o mesmo: nenhum dos dois times de origem quer liberar os atletas. Acertando com André Lima, a preferência seria por Carlos, pois Rodrigão é centroavante como Lima.

“[Negociação com] Carlos continua. Ele teve uma conversa na quinta-feira com o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno. Vai ter com o técnico Roger Machado. As pessoas falam que ele quer vir. Está tudo bem adiantado. Rodrigão está tentando convencer o Dorival Júnior [técnico do Santos] a liberar. Tem havido resistência do Dorival”, explicou o diretor de futebol.

Para Sinval, mais dois atacantes são necessários para dar opções para o técnico Argel Fucks. Segundo ele, o ideal é ter ao menos dois jogadores para cada posição.

“Desses três, estou torcendo muito que dois venham. Para o formato de time da gente, é preciso. Se Kieza se machuca, tem quem?”, questiona.

“Vamos ter duas competições agora, o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Acho que a gente já tem um plantel quase pronto de tudo que imaginou. Quero que Argel receba um plantel sem deficiência de posição nenhuma. São muitas competições. Estou focado na Copa do Brasil, acho que é nosso caminho. Estamos entregando o nosso elenco”, finalizou o dirigente.

