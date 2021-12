Após exames, Jorge Wagner será apresentado nesta sexta

O meia Jorge Wagner finalizou os exames médicos, na quinta-feira, 22, e será apresentado oficialmente como jogador do Vitória, às 11 horas desta sexta, 23, na sala de imprensa do Barradão, pelo diretor de futebol Anderson Barros.

O meio-campista iniciou os exames na última quarta, 21, e assinou contrato até o fim deste ano com o rubro-negro. O feirense de 36 anos chega com a missão de ser o jogador referência da jovem equipe do Vitória na temporada.

Ex-jogador das categorias de base rubro-negras, mas revelado pelo arquirrival Bahia, Jorge Wagner foi campeão da Libertadores-2006 pelo Inter e bi brasileiro pelo São Paulo, em 2007 e 2008, estava no Kashima Antlers, do Japão.

