Após estreia, Gilson é mantido entre titulares do Vitória

O técnico Carpegiani preferiu manter o mistério sobre o time do Vitória que deve começar o jogo desta terça-feira, 14, às 19h30, no Barradão, contra o América-MG. Entretanto, uma certeza ele deixou escapar: que o lateral-esquerdo Gilson será mantido entre os titulares, deixando Mansur, que retorna de suspensão, como opção durante a partida.

No treino desta segunda-feira, o jogador acabou poupado da atividade, mas não será problema para a partida. Além de Gilson, os zagueiros Gabriel Paulista e Victor Ramon, e os meias Leílson e Pedro Ken, também não treinaram, mas nenhum deve desfalcar o time contra o Guaratinguetá.

O volante Fernando Bob, jogador recém-contratado pelo rubro-negro baiano, vivia a expectativa de ganhar uma vaga na equipe, mas o treinador preferiu apenas levar o jogador para figurar entre os suplentes no jogo.

A única mudança, além dos retornos Uelliton e Nino, que estavam suspensos, é no gol. Com a expulsão de Deola contra o América-MG, Douglas assume a vaga no gol do Leão.

Quem corre por fora por uma vaga na equipe é o atacante Marcelo Nicácio. O autor do gol do triunfo contra o América-MG no último sábado, pode aparecer no time titular no lugar de Willie ou Leílson.

Com isto, o provável time do Vitória que deve começar o jogo no Barradão nesta terça será formado por: Douglas; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gílson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Leílson(Marcelo Nicácio); Willie (Marcelo Nicácio) e William.



