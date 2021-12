Após especulações, Vitória garante que Victor Ramos fica

Depois de uma visita ao Barradão do procurador de Victor Ramos, André Cury, o burburinho tomou conta da Toca do Leão sobre uma possível saída do zagueiro e capitão da equipe rubro-negra.

Porém, a conversa teve outro foco, pelo menos segundo a diretoria do Vitória. O motivo para tal visita foi uma possível compra dos 60% dos direitos federativos de Victor que ainda pertence ao Standard de Liège, da Bélgica. O valor estaria em cerca de R$ 950 mil.

"É a segunda temporada que Victor Ramos joga conosco e sabemos de sua qualidade. Cury nos procurou para saber se existe o interesse pela compra. Vejo isso com bons olhos e teremos prioridade, mas decidiremos só no final do ano. Até lá, ele permanece no clube", garante o presidente Alexi Portela.

O vínculo entre o atleta e o Vitória é de empréstimo e vai até o final do ano. O time baiano ainda tem 20% dos direitos econômicos, mas pretende ter os federativos, repatriando em definitivo o prata da casa.

"Ano passado fomos cobrados pela renovação e mantivemos ele no grupo. Só acho que não se faz tudo de um dia para o outro. Temos o interesse e nos agrada a permanência. Porém, é muito cedo e temos outras prioridades. Só garanto que ele não sai, a não ser que exista uma proposta irrecusável", completa Alexi Portela.

Victor Ramos estaria na mira de alguns clubes espanhóis, mas a diretoria frisou que André Cury garantiu que o zagueiro está feliz no Leão e, por enquanto, não pretende sair.

