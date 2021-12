Após encerrar jejum, Vitória mira a Copa do Brasil

Após o triunfo sobre o Oeste, a delegação do Vitória desembarcou neste domingo, 17, em Salvador e se reapresenta às 8h30 desta segunda-feira, 18, para um rápido treinamento visando o jogo contra o ASA de Arapiraca, terça, 19, às 19h30, no Barradão, pela Copa do Brasil.

O técnico Claudinei Oliveira avalia que os três pontos diante do Oeste, com o placar de 2 a 1, de virada, aliviou o clima de tensão no clube e atletas.

"Espero que com o triunfo a gente tenha mais tranquilidade. Jogadores estão chegando e outros vão chegar", comentou o treinador do Leão.

