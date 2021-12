Após empate, Vitória se reapresenta e pode ter dúvidas contra o América-MG

O Vitória não tem tempo a perder. Menos de 24h depois do empate em 2 a 2, diante do CRB, nesta terça-feira, 12, no Barradão, o grupo já se reapresentou visando o duelo na sexta, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida será válida pela 36ª rodada.

A rotina do Rubro-Negro está tão corrida que, após o confronto diante da equipe mineira, o Leão não chegará nem a retornar para Salvador e fará escala direto no Paraná, quando enfrenta o Operário, no dia 19, em Ponta Grossa-PR.

Como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na última partida realizaram apenas um regenerativo, seguido de fortalecimento muscular na academia. O volante Rodrigo Andrade, substituído no intervalo do jogo por causa de dores no pé esquerdo, ficou entregue aos fisioterapeutas.

No gramado, os demais atletas fizeram um treino técnico, seguido de um trabalho tático em campo reduzido. A preparação foi comandada pelo assistente técnico Bruno Pivetti, auxiliado por Flávio Tanajura.

O grupo Rubro-Negro volta ao batente na manhã desta quinta-feira, 14, quando passará por uma revisão médica, concluirá a preparação em Salvador e embarcará após o almoço, com decolagem no início da tarde para Belo Horizonte.

adblock ativo