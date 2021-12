Após empate, Vitória retoma treinos para duelo contra o Confiança

No dia seguinte após o empate em 1 a 1 contra o CRB, no Barradão, o Vitória já retornou ao batente, nesta quinta-feira, 25, no CT Manoel Pontes Tanajura, onde iniciou a preparação para o confronto diante do Confiança, no sábado, 27, no estádio Barretão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste

Antes de a bola rolar na Toca do Leão, todo o grupo Rubro-Negro foi submetido aos exames para a detecção de Covid-19. Após esta etapa, os atletas que começaram jogando no duelo contra o Galo da Pajuçara fizeram apenas um regenerativo.

A exceção do volante Guilherme Rend e do atacante Vico, com suspeita de lesão na coxa e dores no cotovelo, respectivamente. Os dois fizeram tratamento e serão submetidos a exames de imagem.

Os demais jogadores desceram para o gramado do CT, onde começaram com um tradicional aquecimento. Logo na sequência, o treinador Rodrigo Chagas e seus auxiliares aplicaram um trabalho técnico em campo reduzido, com foco na troca de passes e quebra de linhas.

Nesta sexta-feira, 26, o plantel do Leão realiza o último trabalho em solo soteropolitano antes do embate contra o Confiança. No mesmo dia, a delegação viaja para Sergipe no turno da tarde.

Gabriel Santiago

Com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, o meia Gabriel Santiago passou por cirurgia bem sucedida na quarta-feira e compareceu ao clube, onde foi atendimento pelo departamento médico e iniciou as sessões de fisioterapia.

