Após empate no Ba-Vi, Ney Franco pede demissão do Vitória

Ney Franco pediu demissão à diretoria do Vitória na manhã desta segunda-feira, 12. O treinador declarou que a decisão foi pessoal e agradeceu pela contribuição do clube na carreira dele.

A oficialização do desligamento do técnico foi feita por meio do site do Leão: "Agradeço a diretoria do Vitória pelo apoio e pelas ótimas condições de trabalho que me foram oferecidas enquanto estive à frente da comissão técnica do clube", afirmou.

Ney não vinha tendo um bom desempenho no Vitória. Ele chegou ao clube em setembro de 2013 e estreou contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. No total, o técnico comandou o time durante 64 jogos, com 28 triunfos, 20 empates e 16 derrotas.

O último jogo de Ney à frente do Leão foi neste domingo, 11, quando o time empatou com o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. O treinador deixa o cargo no momento em que o rubro-negro baiano ocupa a 12ª colocação no Brasileirão. Fora do Vitória, Ney é cogitado para ser o novo técnico do Flamengo.

