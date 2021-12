Após empate diante do Confiança, Rodrigo Chagas fala em usar 'time B' no Baianão

Após o empate por 0 a 0, diante do Confiança-SE, pela Copa do Nordeste, na tarde deste sábado, 27, o técnico do Vitória, Rodrigo Chagas, falou sobre a possibilidade de usar um time alternativo no próximo duelo do Leão na temporada.

Mudando a chave, o Rubro-negro encara o Bahia de Feira, nesta quarta-feira, 31, às 19h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, em confronto válido pelo Campeonato Baiano. Em coletiva após o jogo, o Chagas comentou sobre a semana cheia que o time terá e sobre a oportunidade de alternar o time.

“A possibilidade é muito grande de até botar o time B, entre aspas. A gente tem que colocar os atletas que chegaram e botar os jogadores também que não estavam tendo oportunidade. Possivelmente, a gente vai entrar com a equipe totalmente reformulada. Vou trabalhar para montar uma equipe competitiva”, disse Rodrigo.

Depois do time de Feira de Santana, o Leão terá, no próximo sábado, 4, o Treze-PB, novamente pela Copa do Nordeste, desta vez no Barradão, às 18h.

Confira a agenda do clube:

29/03 – SEG

8h – Reapresentação

8h15min – Revisão médica

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

30/03 – TER

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura e em seguida concentração na chácara Vidigal Guimarães

31/03 – QUA

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura para os jogadores não relacionados para o jogo em Feira de Santana

19h30min – Jogo com o Bahia de Feira, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA)

1º /04 – QUI

8h – Reapresentação

8h15min – Revisão médica

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

2/04 – SEX

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

3/04 – SAB

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura e em seguida concentração na chácara Vidigal Guimarães

4/03 – DOM

9h – Treino no CT Manoel Pontes Tanajura para os jogadores não relacionados para o jogo no Barradão

18 horas – Jogo com o Treze (PB), pela 7ª rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste, no Estádio Barradão, em Salvador (BA)

adblock ativo