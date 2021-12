Após empate, Caio Júnior fica na bronca com árbitro

Acréscimos e uma falta que, aos olhos do técnico Caio Júnior, foram equivocados. Apesar dos elogios disparados ao grupo que empatou com o Coritiba, o treinador rubro-negro ficou na bronca com o árbitro Wilson Luiz Seneme pelo gol de empate do Coxa, no Couto Pereira.

No intervalo, o comandante do Vitória foi até o árbitro reclamar de um detalhe que poderia ter mudado o destino do encontro. "Seneme é um dos melhores árbitros do Brasil. Não vou discutir isto. Porém, achei demais ele dar quatro minutos de acréscimos no primeiro tempo. Tivemos uma falta em Cajá e não foi marcada. Depois, foi marcada uma contra nós e Alex aproveitou. Falei com ele sobre o exagero do acréscimo", explicou Caio.

Sobre o time, Caio não escondeu a satisfação de comandar o Leão no Brasileirão. "Estamos jogando em qualquer campo para ganhar o jogo. O empate foi bom, mas jogamos pra ganhar. Nós podemos ter um futuro promissor. Ainda é cedo, mas posso dizer do meu orgulho de comandar esta equipe", disse Caio.

Salvador - Herói do Leão no segundo tempo, o goleiro Wilson comemorou o empate. Para ele, o Vitória suportou bem a pressão e poderia até sair com um triunfo. "Sabemos dos perigos que iríamos encontrar aqui. Todos os times que jogaram aqui perderam. Seguramos o Alex o quanto podia, mas ele achou uma falta e acabou sendo feliz. Porém, também soubemos ditar o ritmo e seguramos a pressão. Acho que estamos de parabéns", disse o goleiro.

Sobre o próximo desafio, Wilson prega a mesma filosofia ofensiva contra o Botafogo. "Será outro jogo difícil. Temos gás para buscar um resultado ainda melhor. Basta manter nosso espírito de luta e não deixar o Botafogo gostar do jogo. Não enfrentaremos o Alex, mas teremos o Seedorf pela frente", completou.

