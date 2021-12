Após elogios do técnico, José Wellison quer se firmar

Após a vitória contra o Criciúma por 3 a 1, no último sábado, no Barradão, o técnico Ney Franco rasgou elogios ao jovem José Wellison.

"É um jogador que tem potencial. Tomara que se firme na equipe neste ano e na próxima temporada. É um dos jogadores que, de repente, não vai dar certo aqui, mas vai estourar, ser vendido para a Europa ou para outro grande clube brasileiro, porque aqui não tivemos a paciência que ele merecia", afirmou o treinador.

O meio-campista despontou no início do ano como titular no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro entrou em campo 15 vezes, sendo 13 como titular. Mas, desde que foi convocado para a seleção brasileira sub-21, em agosto, o volante caiu de produção e passou a ser criticado.

"É muito bom receber esse elogio do professor Ney Franco. Ele trabalhou na divisão de base da Seleção Brasileira. Espero absorver esse elogio e manter a pegada dentro de campo para trazer bons resultados para o Vitória", agradeceu Wellison.

O jovem volante fez apenas um gol no Brasileirão. Balançou as redes em 27 de abril, no empate de 2 a 2 contra o Atlético Paranaense, no Estádio de Pituaçu. Nas divisões de base, ele se destacou pelos chutes de fora da área, mas na segunda-feira, 27, explicou por que não tem arriscado muitas finalizações de longe.

"Na base, eu chegava um pouco mais por trás com boa finalização. Mas eu estou pegando um pouco mais de confiança, treinando ao máximo os chutes. Ainda não estou acertando o alvo, mas estou trabalhando para acertar", disse.

Disputa por vaga

Nas duas últimas partidas do Leão, José Wellison aproveitou suspensões de colegas para reaparecer no time titular. Primeiro, do lateral Nino Paraíba; depois, de Luiz Gustavo. A última vez tinha sido no jogo de ida contra o Nacional da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, no dia 1º de outubro.

Dessa vez, contra o Grêmio, Ney Franco terá os antigos ausentes em plenas condições de jogo. Para começar entre os onze, Wellison terá que disputar posição com Luiz Gustavo, que vinha sendo o volante titular.

"A gente joga na mesma posição, mas isso aí a gente vai ver durante essa semana. O professor Ney vai ver quem está melhor ali para sábado e escolher quem está jogando melhor. Qualquer um que jogar vai fazer o seu melhor", afirmou José Wellison.

O Rubro-Negro precisa somar pontos para se livrar do rebaixamento na Série A. O time ocupa a 16ª colocação na tabela com 34 pontos, apenas um a mais do que o Botafogo, que abre o Z-4. Já o Grêmio está em sétimo lugar, com 51.

