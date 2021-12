Após efetivação, Rodrigo Chagas inicia trabalhos no Vitória visando o Operário-PR

A véspera de Natal foi de bastante trabalho para o time do Vitória. O presente rubro-negro, inclusive, chegou um pouco mais cedo na Toca do Leão e o treinamento desta quinta-feira, 24, já ocorreu com a 'nova' comissão técnica, liderada por Rodrigo Chagas.

Segundo a assessoria do clube, com o novo treinador efetivado, o grupo de auxiliares passou a ser composto por Flávio Tanajura e Ricardo Amadeu, filho do saudoso ex-treinador Carlos Amadeu, falecido em novembro deste ano. Os preparadores e treinadores de goleiro seguiram com a mesma composição.

Outro presente para o Vitória nas atividades desta quinta foi o retorno do meio-campista Fernando Neto, que estava lesionado e iniciou o período de transição. O goleiro Ronaldo e o atacante Alisson Farias seguem se recuperando.

Já o lateral-direito Léo Morais, com uma torção no tornozelo, fez apenas um trabalho físico. Enquanto isso, seu colega de posição, Van, ainda será avaliado para saber a gravidade da contusão na posterior da coxa.

No gramado da Toca do Leão, enquanto os titulares da partida de Maceió fizeram um regenerativo, o restante do plantel participou de um trabalho de transição e coletivo em campo reduzido.

O próximo compromisso do Vitória no Brasileirão Série B será somente em 2021, no dia 3 de janeiro, contra o Operário-PR, no estádio Manoel Barradas, em Salvador. O duelo é válido pela 32ª rodada do certame.

