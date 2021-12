Após dois tropeços no Barradão, Vitória tenta reabilitação diante do Remo

Ainda sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai precisar se mostrar um Leão feroz fora da toca para reagir na competição nacional. O desafio do Rubro-Negro nesta quarta rodada será como visitante, contra o Remo. A bola rola no Estádio Baenão, em Belém-PA, nesta quarta-feira, 16, às 16h.

Embora tenha um aproveitamento melhor como mandante (53%) que como visitante (43%) na temporada, jogar fora de casa não tem sido mau negócio para o Vitória. Em 13 partidas longe do Barradão, o time só foi derrotado duas vezes, ambas para o Ceará, na Copa do Nordeste.

Nas outras ocasiões foram oito empates e três triunfos. O mais recente, e importante, contra o Internacional, na semana passada, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida deve servir de inspiração para que o Leão volte a conseguir um resultado positivo, dessa vez pela Série B.

O confronto desta noite promete ser interessante porque, se de um lado o Vitória se mostra difícil de ser batido fora de casa, do outro o Remo tem feito as melhores atuações justamente como mandante. O Leão Azul perdeu uma única partida em seus domínios na temporada. Foi contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Nos outros jogos foram cinco triunfos e dois empates.

Na campanha da Série B o Remo soma quatro pontos e ocupa a 12ª posição. O Rubro-Negro está um pouco atrás, em 14º lugar, com dois pontos. O time é um dos sete que ainda não venceu após as três primeiras rodadas da competição nacional.

Ramon Menezes vai contar com uma novidade no time para tentar vencer a primeira partida na Segundona. Sem Raul Prata, lesionado, o treinador deve promover a estreia de Gabriel Inocêncio na lateral-direita. O jogador viajou com o grupo para Belém e teve o nome publicado, na terça-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Aos 26 anos, Gabriel Inocêncio chegou ao Rubro-Negro depois de disputar o Campeonato Paulista pelo São Bento. Ele se apresentou ao clube com uma lesão, passou por um processo cirúrgico, mas já está liberado pelo departamento médico. Na terça, ele participou do último treino comandado por Ramon Menezes antes da partida desta noite.

Outras duas mudanças podem acontecer no time titular, e uma deles é na outra lateral. Recuperado de lesão, Pedrinho entrou no decorrer do último jogo e tem chances de começar entre os onze.

A outra possibilidade é o retorno de Soares. Depois de aparecer no onze inicial em quatro jogos seguidos, o meio-campista começou no banco contra o Operário-PR, partida em que o Leão teve dificuldade para articular jogadas no campo de ataque.

Reforço

Além de encerrar a preparação para a partida contra o Remo, o Vitória também apresentou um novo reforço para a disputa da Série B do Brasileiro. Se trata do zagueiro Thalisson, de 23 anos. O defensor foi um pedido de Ramon Menezes, que trabalhou com o atleta ano passado, no CRB. O último clube de Thalisson foi a Inter de Limeira, equipe que ele defendeu nas doze rodadas do Campeonato Paulista desse ano.

“Estou muito feliz e honrado de ter a oportunidade de vestir a camisa do Vitória. Vou ajudar bastante, vou guerrear dentro do campo para buscar os objetivos e o acesso do clube para a Série A”, disse o zagueiro na entrevista de apresentação.

Thalisson Kelven aproveitou o momento para falar um pouco de suas características e projetar boas parcerias com os demais defensores do clube.

“Sou um zagueiro muito rápido, gosto disso, dessa velocidade, jogar em linha alta, bastante técnico, ajudo bastante na saída de bola [...] Conheço bastante Wallace pela sua trajetória, jogador muito experiente que vai ajudar nessa adaptação minha. Marcelo também mesma idade minha. Vou conhecer eles bastante e venho para ajudar”, completou o defensor.

João Victor e Matheus Moraes completam a lista de opções para zaga à disposição do técnico Ramon Menezes no Rubro-Negro.

